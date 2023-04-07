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  • В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

Сегодня 17:40
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Спасибо нашим врачам!

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

В начале июня известный адвокат Маси Найем, защищавший Украину в составе ВСУ, получил на поле боя тяжелое ранение в голову. В результате чего он потерял глаз.

За жизнь Маси боролись днепровские врачи. Как именно это было, сегодня рассказал генеральный директор одной из днепровских больниц.

Маси Найем. Не виделись почти год. Очень запомнилось разбитое тело без глаза и признаков жизни, безнадежные разведения руками медиков, доставивших в больницу, мозг, залитый кровью, виден из-под повязки. Операция, которую до двух часов ночи проводил под микроскопом профессор Андрей Сирко, по крупицам, как пазл, собирал живое, что осталось после поражения черепа обломком, – вспоминает генеральный директор.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

К счастью, все «случилось, как в хорошем фильме». И Маси сегодня посетил больницу, где его спасли, и поблагодарил врачей.

От ранений остались шрамы, отсутствие глаз не мешает жить, а дух человеческий становится примером. Всем бы так. Мы снова вместе, как и год назад, идем к победе. Планируем строить новую, красивую Украину, – дополнил врач.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязки

Спасибо всем, кто сегодня спасает наших Героев!

Выстоим и победим!

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Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязкиУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, как спасали жизнь известному адвокату Маси Найему: мозг был виден из-под повязкиРусский

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