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В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

Сегодня 11:06
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В Подгородном, что неподалеку от Днепра, большой пес разорвал маленькую собачку.

Новости Днепра про В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

7 июля, в Подгородненской громаде, во время прогулки с хозяином стаффордширский терьер без намордника покусал другую собаку породы йорк. От полученных травм животное погибло.

Об этом сообщил Полицейский офицер общины Подгородненской ТГ.

На место вызвали полицию. Офицер пообщался с хозяйкой опасной собаки и напомнил, как правильно выгуливать такую собаку. На женщину составили админпротокол относительно нарушения правил содержания животных. Документ передадут в суд.

Хозяйка может получить штраф в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов. 

Какие правила должны соблюдать хозяева во время выгула своих собак

Законом предусмотрено, что собака не может гулять вне дома без своего хозяина. Также запрещено оставлять животных без присмотра.

Дети, которым еще не исполнилось 14 лет, не могут самостоятельно выгуливать собаку.

Выгуливать собак можно только на поводке и в ошейнике, содержащем личный номер или другие отметки, позволяющие идентифицировать животное. Некоторые опасные породы обязательно должны быть в наморднике во время пребывания на улице.

Выгуливать собаку без поводка и намордника можно только в специальных местах выгула. Опасные собаки должны находиться на поводке всегда.

Прохожие, которые увидят собаку без поводка или намордника, могут сказать об этом владельцу животного и попросить их надеть. Если же хозяин отказывается, тогда следует обратиться в полицию. До приезда правоохранители желательно зафиксировать нарушения на камеру или привлечь свидетелей.

Новости Днепра про В пригороде Днепра бойцовский пес разорвал маленького йорка

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