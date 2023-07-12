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У передмісті Дніпра бійцівський пес розірвав маленького йорка

Сьогодні 11:06
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У Підгородному, що поблизу Дніпра, великий пес розірвав маленьку собачку. 

Новости Днепра про У передмісті Дніпра бійцівський пес розірвав маленького йорка

7 липня, у Підгородненській громаді, під час прогулянки з господарем стаффордширський тер’єр без намордника покусав іншу собаку породи йорк. Від отриманих травм тварина загинула.

Про це повідомив Поліцейський офіцер громади Підгородненської ТГ.
 
На місце викликали поліцію. Офіцер поспілкувався з господаркою небезпечного пса та нагадав, як правильно вигулювати таку собаку. На жінку склали адмінпротокол щодо порушення правил утримання тварин. Документ передадуть до суду.
Господарка може отримати штраф у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Яких правил повинні дотримуватися господарі під час вигулу своїх собак

Законом передбачено, що собака не може гуляти за межами дому без свого господаря. Також заборонено залишати тварин без нагляду.

Діти, яким ще не виповнилося 14 років, не можуть самостійно вигулювати собаку. 

Вигулювати собак можна лише на повідці та в нашийнику, що містить особистий номер або інші позначки, які дозволять ідентифікувати тварину. Пси деяких небезпечних порід обов’язково мають бути в наморднику під час прогулянок.
 
Вигулювати собаку без повідця та намордника можна лише в спеціальних місцях вигулу. Небезпечні собаки мають бути на повідці завжди. 
 
Перехожі, які побачити собаку без повідця або намордника, можуть сказати про це власнику тварини та попросити надягнути захисні елементи. Якщо ж господар відмовляється, тоді варто звернутися до поліції. До приїзду правоохоронців бажано зафіксувати порушення на камеру або ж залучити свідків. 
 

Новости Днепра про У передмісті Дніпра бійцівський пес розірвав маленького йорка

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