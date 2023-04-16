В праздничное воскресенье некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ на спуске Крутогорном, 9 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Советуем на всякий случай иметь дома запас питьевой и технической воды.
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