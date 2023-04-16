На Днепропетровщине ГСЧСники спасли женщину из огня

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:55.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в частном доме, принадлежащем четырем хозяевам.
Специалисты ГСЧС спасли из огня 55-летнюю женщину. Пострадавшую вывели из задымленного дома на свежий воздух. Медицинская помощь ей не понадобилась.
Пожар локализовали в 23:13 и ликвидировали в 23:16. Огонь повредил домашнее имущество в комнате дома на площади 2 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ночью на Донецком шоссе горел Hyundai (ФОТО).
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