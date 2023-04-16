Днепропетровщина страдает от подтоплений: затоплены 148 домов (ФОТО)

Так, в городе Днепр был подтоплен двор частного домовладения на улице Перевоз Амур-Нижнеднепровского района. Уровень воды во дворе составил около 30 см. Сотрудники ГСЧС откачали ее с помощью мотопомпы.
Кроме того, в Новокодакском районе наблюдалось подтопление трех частных домовладений, расположенных на улице Набережной. Уровень воды во дворах достигал 50 см.
В поселке Обуховка Днепровского района была подтоплена территория четырех частных домовладений на улице Кленовой, а также территория базы отдыха «Дача Горца», где уровень воды составлял от 15 до 30 см.
В поселке Куриловка Петриковской поселковой территориальной громады отмечалось подтопление трех садовых товариществ. Совершив объезд территорий, специалисты ГСЧС установили, что подавляющее количество подтопленных зданий – это дачные дома, из которых в ночное время люди уезжают. Дома, в которых люди живут постоянно, не затоплены.
В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Вода уже упала на 30 см.
Мобильные оперативные группы ГСЧС осуществляют объезд территорий и контроль состояния подтопленных участков.
Информация о подтоплениях по состоянию на 10:00 16 апреля:
Берегите себя!
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