Днепропетровщина страдает от подтоплений: затоплены 148 домов (ФОТО)

Из-за повышения уровня воды в реке Днепр отмечается частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов Днепропетровской области.

Так, в городе Днепр был подтоплен двор частного домовладения на улице Перевоз Амур-Нижнеднепровского района. Уровень воды во дворе составил около 30 см. Сотрудники ГСЧС откачали ее с помощью мотопомпы.

Кроме того, в Новокодакском районе наблюдалось подтопление трех частных домовладений, расположенных на улице Набережной. Уровень воды во дворах достигал 50 см.

В поселке Обуховка Днепровского района была подтоплена территория четырех частных домовладений на улице Кленовой, а также территория базы отдыха «Дача Горца», где уровень воды составлял от 15 до 30 см.

В поселке Куриловка Петриковской поселковой территориальной громады отмечалось подтопление трех садовых товариществ. Совершив объезд территорий, специалисты ГСЧС установили, что подавляющее количество подтопленных зданий – это дачные дома, из которых в ночное время люди уезжают. Дома, в которых люди живут постоянно, не затоплены.

В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Вода уже упала на 30 см.

Мобильные оперативные группы ГСЧС осуществляют объезд территорий и контроль состояния подтопленных участков.

Информация о подтоплениях по состоянию на 10:00 16 апреля:

Берегите себя!

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