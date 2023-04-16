Пасхальный обмен: домой вернулись 130 украинцев (ФОТО)

Домой удалось вернуть 130 украинцев: военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ. Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Он отметил, что обмен проходил в последние дни в несколько этапов.
Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника есть надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших – самая высокая ценность для нас. «Герои должны быть живы», так всегда говорит Президент Владимир Зеленский, чью задачу выполняет наша команда, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Эта задача звучит коротко: вернуть всех. И мы вернем. С Пасхой. Христос Воскрес! Воистину Воскрес! – написал Андрей Ермак.
С возвращением!
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