Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Сьогодні 15:18
просмотров

Сьогодні, 16 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без водопостачання.

Новости Днепра про У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”. 

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на узвозі Крутогірному, 9 припинено водопостачання:

узвозу Крутогірного, 7-21;

вул. Володимира Вернадського, 19, 21.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Радимо про всяк випадок тримати вдома запас питної та технічної води.

Читайте також:

Новости Днепра про У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адресиУкраїнська Новости Днепра про У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адресиРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі знову “мінували” суди, лікарні, вокзали, ТЦ та готелі: правоохоронці перевірили 125 об’єктів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    У Дніпрі знову “мінували” суди, лікарні, вокзали, ТЦ та готелі: правоохоронці перевірили 125 об’єктів

    Учора, 15 квітня, у Дніпрі знову перевіряли "заміновані" об'єкти.

    У Нікополі “московські” священники освячували паски прямо у «Варусі»
    Новини Дніпра
    Вчора 20:11
    У Нікополі “московські” священники освячували паски прямо у «Варусі»

    У Нікополі, який чи не щодня обстрілюють російські окупанти, священники…

    Мріяла про це з дитинства: 23-річна дівчина з Бахмута влаштувалася водійкою тролейбуса в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Вчора 18:42
    Мріяла про це з дитинства: 23-річна дівчина з Бахмута влаштувалася водійкою тролейбуса в Дніпрі

    23-річна Валерія Пікуліна народилася та виросла в Бахмуті. З 13-ти…

    У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його
    Новини Дніпра
    Вчора 18:08
    У Кривому Розі звільнили водія маршрутки, який відмовився допомагати пасажиру з інвалідністю, після чого облаяв його

    У Кривому Розі менше місяця тому стався ганебний інцидент, коли…

    Наверх