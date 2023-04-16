У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Радимо про всяк випадок тримати вдома запас питної та технічної води.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на узвозі Крутогірному, 9 припинено водопостачання:

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Сьогодні, 16 квітня, деякі мешканці Дніпра залишилися без водопостачання.