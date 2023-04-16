У святкову неділю деякі мешканці Дніпра залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на узвозі Крутогірному, 9 припинено водопостачання:
узвозу Крутогірного, 7-21;
вул. Володимира Вернадського, 19, 21.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Радимо про всяк випадок тримати вдома запас питної та технічної води.
Читайте також:
Автор:
Учора, 15 квітня, у Дніпрі знову перевіряли "заміновані" об'єкти.
У Нікополі, який чи не щодня обстрілюють російські окупанти, священники…
23-річна Валерія Пікуліна народилася та виросла в Бахмуті. З 13-ти…
У Кривому Розі менше місяця тому стався ганебний інцидент, коли…