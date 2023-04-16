У Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО)

Сьогодні, 16 квітня, о 01:32 на лінію «101» повідомили про те, що на Донецькому шосе зайнявся автомобіль.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить автомобіль Hyundai i30.
Пожежу локалізували о 02:00 та ліквідували о 02:12. Вогонь знищив легковик повністю.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
До гасіння займання залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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