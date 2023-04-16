Великодній обмін: додому повернулися 130 українців (ФОТО)

Відбувся черговий великий обмін полоненими.

Додому вдалося повернути 130 українців: це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ. Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів.

Наші люди повертаються додому. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших – найвища цінність для нас. «Герої мають бути живими», так завжди говорить Президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх. І ми повернемо. З Великоднем. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! – написав Андрій Єрмак.