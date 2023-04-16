На Дніпропетровщині ДСНСники врятували жінку з вогню

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:55.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в приватному будинку, який належить чотирьом господарям.
Фахівці ДСНС врятували з вогню 55-річну жінку. Постраждалу вивели із задимленої оселі на свіже повітря. Медична допомога їй не знадобилась.
Пожежу локалізували о 23:13 та ліквідували о 23:16. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті будинку на площі 2 кв. м.
До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО).
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