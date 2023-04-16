На Дніпропетровщині ДСНСники врятували жінку з вогню

У суботу, 15 квітня, у селі Вільне на вулиці Садовій горів будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:55.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в приватному будинку, який належить чотирьом господарям.

Фахівці ДСНС врятували з вогню 55-річну жінку. Постраждалу вивели із задимленої оселі на свіже повітря. Медична допомога їй не знадобилась.

Пожежу локалізували о 23:13 та ліквідували о 23:16. Вогонь пошкодив домашнє майно в кімнаті будинку на площі 2 кв. м.

До гасіння займання залучили 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вночі на Донецькому шосе горів Hyundai (ФОТО).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: