В полицию сообщили о взрывчатке во всех школах Днепра: нашли ли что-то

Во вторник, 19 сентября, в полицию поступило 4 сообщения о минировании в Днепре.
Два из них касались конкретных учебных заведений – британской международной школы и СОШ №144. Еще одно сообщение было о минировании всех учебных заведений в 8 районах города. В последнем речь шла о взрывчатке в ТЦ «Нагорка».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Правоохранители проверили 154 учебных заведения и 1 торговый центр. Никаких взрывных предметов они не обнаружили.
Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
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