У поліцію повідомили про вибухівку у всіх школах Дніпра: чи знайшли щось

Правоохоронці перевірили 154 навчальні заклади.

У вівторок, 19 вересня, до поліції надійшло 4 повідомлення про замінування у Дніпрі.

Два з них стосувалися конкретних навчальних закладів – британської міжнародної школи та КЗО СЗШ №144. Ще одне повідомлення було щодо замінування всіх навчальних закладів у 8 районах міста. В останньому йшлося про вибухівку в ТЦ «Нагорка».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 154 навчальні заклади та 1 торговельний центр. Жодних вибухових предметів вони не знайшли.

Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилася.

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