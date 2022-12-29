В полиции рассказали, что будут делать с теми, кого поймают на улице в новогоднюю ночь

Как рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко, решение об установлении комендантского часа принимают военные администрации, а полицейские обеспечивают общественный порядок. Пока никакие ограничения не отменяются, то есть и в новогоднюю ночь комендантский час будет.
В каждом регионе установлен свой период комендантских часов в зависимости от оперативной обстановки. К примеру, в Днепре он начинается в 00.00, а в соседней Полтавской области в 23.00.
Какая ответственность ждет тех, кто будет праздновать ночью в публичных местах
Полицейские будут работать по привычной схеме: если человек нарушит комендантский час, то патруль может его остановить и попросить документы. Если вы законопослушны и не совершили преступление, вас предупредят и скажут идти домой.
Если их не будет, то для установления личности гражданин может быть доставлен в подразделение полиции. Поэтому если уж так получится, что вы будете в публичном месте в новогоднюю ночь – берите документы.
Лицо может находиться в официальном розыске или быть вероятно причастным к незаконной деятельности. Если гражданин предоставил свои документы, полицейские проверили и все хорошо, то, конечно, после предупреждения человека отпускают.
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