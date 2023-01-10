В полусознании звал дочь и жену: в больнице Днепра спасают бойца с оторванными ногами

Очередную историю спасения рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко.
35-летний Иван получил тяжелое ранение, когда начался минометный обстрел его позиций. Через секунду он увидел, как его ноги оторвало. Мужчина тогда думал только о том, сможет ли вернуться домой живым.
Иван очнулся в днепровской больнице, где ему провели операцию. Военному перелили более шести литров крови. Долгое время он был на аппарате ИВЛ.
Приходя в сознание, он звал дочь и жену. Наконец, после долгой разлуки он увидел родных.
В реанимации улыбается, шутит с родными.
Уверен, что и дальше все наладится.
Скрывая внутреннюю боль, научился улыбаться, сцепив зубы.
Шутит: мне суждено было выжить и здесь, и на нуле. Я сегодня счастлив. И я не герой, я такой, как все украинцы.
Потому что мы все вместе, – рассказал Сергей Рыженко.
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Яна Юхименко
Автор:
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