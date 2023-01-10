Как работает общественный транспорт Днепра 10 января: расписание

На троллейбусных маршрутах №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 37 транспортных средств.
На трамвайные маршруты №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19 вышло 48 вагонов.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 19:00.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.
Также по городу работает 90 автобусных маршрутов в общем количестве 785 автобусов (из них 150 – автобусы большой вместимости).
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