Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроватки

В Кривом Роге женщина разместила в сети объявления о продаже несуществующей детской кровати. Дело попало в суд.

Потерпевшая написала мошеннице. Та попросила ее переслать на карту 1000 грн. После этого должна была состояться отправка товара. Но женщина удалила объявление и ничего не сделала.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190 УК Украины и назначил ей наказание в размере 200 часов общественных работ.

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