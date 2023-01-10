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  • Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроватки

Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроватки

Сегодня 07:15
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В Кривом Роге женщина разместила в сети объявления о продаже несуществующей детской кровати. Дело попало в суд.

Новости Днепра про Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроватки

Потерпевшая написала мошеннице. Та попросила ее переслать на карту 1000 грн. После этого должна была состояться отправка товара. Но женщина удалила объявление и ничего не сделала.
 
Суд признал женщину виновной по ч.1 ст.190 УК Украины и назначил ей наказание в размере 200 часов общественных работ.

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Новости Днепра про Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроваткиУкраїнська Новости Днепра про Отработает: в Кривом Роге женщину наказали за продажу несуществующей детской кроваткиРусский

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