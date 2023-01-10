Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из «Градов»: повреждены дома и кафе

«9 часов тревоги, удары «Градами» и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.
По его словам, в ходе ночного обстрела со стороны оккупантов никто не пострадал. Но есть разрушения – поврежденные жилые дома и кафе. Все последствия обстрела еще выясняются.
Читайте также:
Автор:
Во вторник, 10 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
В Днепре задержали 48-летнего браконьера, который наловил рыбы на 65…
В Кривом Роге женщина разместила в сети объявления о продаже…
В Украине с 1 января изменился размер платы за доставку…
Во вторник, 10 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
В Днепре задержали 48-летнего браконьера, который наловил рыбы на 65 тысяч гривен.
В Кривом Роге женщина разместила в сети объявления о продаже несуществующей детской кровати. Дело попало в суд.
В Украине с 1 января изменился размер платы за доставку газа. У некоторых потребителей цифры в платежках увеличились почти вдвое. Однако сам тариф за кубометр не изменили.
Одевайтесь теплее!
Сегодня, 9 января, день в Днепропетровской области прошел без вражеских обстрелов.
Украинские военные нанесли три удара по позициям вражеских ЗРК. В то же время оккупанты несут значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.
Разработчик ракетных комплексов "Калибр", которыми обстреливают Украину, Павел Камнев скончался на 86-м году жизни.
Жители многоэтажек Днепра с электроплитами смогут готовить еду в школах во время блэкаута.
Полиция Новомосковска разыскивает 14-летнего Максима Беспалько. Парень пошел платить за коммунальные услуги и не вернулся. На связь не выходит.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!