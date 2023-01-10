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  • Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из «Градов»: повреждены дома и кафе

Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область из «Градов»: повреждены дома и кафе

Сегодня 08:30
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Российские военные ночью 10 января обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и артиллерии.

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«9 часов тревоги, удары «Градами» и тяжелой артиллерией. Россияне дважды за ночь обстреляли Никопольский район. Под вражеский огонь попала Марганецкая громада. Туда прилетели более 30 смертоносных снарядов», — говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

По его словам, в ходе ночного обстрела со стороны оккупантов никто не пострадал. Но есть разрушения – поврежденные жилые дома и кафе. Все последствия обстрела еще выясняются.

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