Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Подгородном внук убил бабушку из-за денег

Сегодня 12:35
просмотров

Злоумышленника задержали.

Новости Днепра про В Подгородном внук убил бабушку из-за денег

На днях в Подгородном в частном доме обнаружили тело пожилой женщины. Бабушка была связана, а на теле обнаружили следы от пыток.

Как выяснилось, преступник залез в дом, связал старушку и требовал деньги. Получив желаемое, мужчина убил женщину и сбежал с места преступления.

Правоохранители разыскали и задержали убийцу. Им оказался 31-летний внук жертвы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Правоохранители установили, что мужчина пытал бабушку, чтобы узнать, где она спрятала деньги за продажу земельного участка – 4500$.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что по указанному факту следователи сообщили мужчине о подозрении по п.6 ч.2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Читайте также:

Новости Днепра про В Подгородном внук убил бабушку из-за денегУкраїнська Новости Днепра про В Подгородном внук убил бабушку из-за денегРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели
Новости Днепра
Сегодня 11:40
Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.

В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн
Новости Днепра
Сегодня 11:13
В Новомосковске планируют приобрести сцену для празднования Дня города за 1,2 млн

В Новомосковске объявили тендер на закупку сборной металлической сцены с…

В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции
Новости Днепра
Сегодня 10:33
В Днепре на Набережной Заводской обнаружили утопленника: комментарий полиции

Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Воевал с первых дней: в бою за Украину погиб 45-летний солдат с Днепропетровщины
Новости Днепра
Сегодня 10:00
Воевал с первых дней: в бою за Украину погиб 45-летний солдат с Днепропетровщины

Вечная слава!

Последние новости

Что необычного можно увидеть в ботсаду Днепра: «чертово дерево» и каменный истукан
Что необычного можно увидеть в ботсаду Днепра: «чертово дерево» и каменный истукан

Территория ботсада занимает 8 га, так что для того, чтобы ее обойти за день – нужно запастись силами. Тут можно посмотреть не только на экзотические цветы, кустарники и деревья, но и увидеть каменную бабу, которая может исполнить желание, а также…

Сегодня 15:04
4
просмотров
В Ромнах россияне нанесли удар по школе: погибли 4 педагога
В Ромнах россияне нанесли удар по школе: погибли 4 педагога

Сегодня, 23 августа, россияне нанесли удар дроном по городу Ромны в Сумской области. Полностью разрушена школа.

Сегодня 14:52
5
просмотров
В Кривом Роге поймали вора-чистюлю, который украл 30 дезодорантов и зубную щетку
В Кривом Роге поймали вора-чистюлю, который украл 30 дезодорантов и зубную щетку

В Кривом Роге мужчина обокрал торговый центр "МЕТРО" и украл годовой запас дезодорантов.

Сегодня 13:57
4
просмотров
Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном
Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном

Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть загадочную девушку в черном.

Сегодня 13:35
17
просмотров
Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)
Где в Днепре впервые подняли сине-желтый флаг в 1990 году (ФОТО)

Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага. Праздник был установлен в 2004 году. В середине лета 1991 года в Днепре был неофициально поднят сине-желтый стяг, официально Украина получила свой флаг в начале сентября 1991 года, когда было принято Постановление «О…

Сегодня 13:24
5
просмотров
В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке
В Винницкой области столкнулись ВАЗ и фура: погибли 12 человек, в том числе 6 детей, которые были в легковушке

Ужасная авария произошла вечером 22 августа.

Сегодня 13:10
6
просмотров
Преследовал в течение года: в Кривом Роге мужчину осудили за психологическое насилие над мамой
Преследовал в течение года: в Кривом Роге мужчину осудили за психологическое насилие над мамой

В Кривом Роге осудили мужчину, который издевался над матерью.

Сегодня 13:10
2
просмотров
В Крыму раздавались мощные взрывы: ВСУ могли уничтожить «Бастион», которым обстреливали Одессу
В Крыму раздавались мощные взрывы: ВСУ могли уничтожить «Бастион», которым обстреливали Одессу

В оккупированном Крыму отмечают День украинского флага мощными взрывами.

Сегодня 12:23
6
просмотров
У девушки-«легенды» с Европейской площади Днепра, появился поклонник: принес розы и накрыл стол (ВИДЕО)
У девушки-«легенды» с Европейской площади Днепра, появился поклонник: принес розы и накрыл стол (ВИДЕО)

У девушки, подпирающей столб на Европейские площади, появился поклонник.

Сегодня 12:03
6
просмотров
Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели
Подвергал опасности соседей: в Кривом Роге мужчина в квартире хранил гранаты и взрыватели

В Кривом Роге 53-летний мужчина хранил в квартире боеприпасы.

Сегодня 11:40
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх