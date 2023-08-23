В Подгородном внук убил бабушку из-за денег

Злоумышленника задержали.

На днях в Подгородном в частном доме обнаружили тело пожилой женщины. Бабушка была связана, а на теле обнаружили следы от пыток.

Как выяснилось, преступник залез в дом, связал старушку и требовал деньги. Получив желаемое, мужчина убил женщину и сбежал с места преступления.

Правоохранители разыскали и задержали убийцу. Им оказался 31-летний внук жертвы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Правоохранители установили, что мужчина пытал бабушку, чтобы узнать, где она спрятала деньги за продажу земельного участка – 4500$.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что по указанному факту следователи сообщили мужчине о подозрении по п.6 ч.2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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