В Подгородном внук убил бабушку из-за денег

На днях в Подгородном в частном доме обнаружили тело пожилой женщины. Бабушка была связана, а на теле обнаружили следы от пыток.
Как выяснилось, преступник залез в дом, связал старушку и требовал деньги. Получив желаемое, мужчина убил женщину и сбежал с места преступления.
Правоохранители разыскали и задержали убийцу. Им оказался 31-летний внук жертвы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Правоохранители установили, что мужчина пытал бабушку, чтобы узнать, где она спрятала деньги за продажу земельного участка – 4500$.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили эту информацию. И сообщили, что по указанному факту следователи сообщили мужчине о подозрении по п.6 ч.2 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
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