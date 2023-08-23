У Підгородньому онук закатував бабусю через гроші

Зловмисника затримали.

Днями у Підгородньому у приватному будинку виявили тіло літньої жінки. Бабуся була звʼязана, а на тілі виявили сліди від тортур.

Як з’ясувалось, злочинець заліз до будинку, звʼязав стареньку та вимагав гроші. Отримавши бажане, чоловік вбив жінку та втік з місця злочину.

Правоохоронці розшукали та затримали вбивцю. Ним виявився 31-річний онук жертви.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці встановили, що чоловік катував бабусю, щоб дізнатися, де вона заховала гроші за продаж земельної ділянки – 4500$.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та повідомили, що за вказаним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру за п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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