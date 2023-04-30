В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

Это случилось примерно в 13:15, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на указанную локацию, спасатели установили, что труп находился в 5 метрах от берега. С помощью надувной лодки и снаряжения утонувшего выловили из воды и доставили на берег.
По предварительной информации, погибшим оказался местный житель, 1986 года рождения.
Все обстоятельства и детали его смерти будет выяснять полиция.
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