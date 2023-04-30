Це трапилося приблизно о 13:15, передає пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на вказану локацію, рятувальники встановили, що труп знаходився за 5 метрів від берега. За допомогою надувного човна та спорядження потонулого виловили з води та доставили на берег.
За попередньою інформацією, загиблим виявився місцевий житель, 1986 року народження.
Усі обставини та деталі його смерті з’ясовуватиме поліція.
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