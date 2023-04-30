У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка - Днепр Инфо
У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка
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Сегодня 17:54

У неділю, 30 квітня, у Павлограді на поверхні води річки Вовча помітили тіло. На місце викликали рятувальників, які дістали труп з водойми.

Новости Днепра про У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка

Це трапилося приблизно о 13:15, передає пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на вказану локацію, рятувальники встановили, що труп знаходився за 5 метрів від берега. За допомогою надувного човна та спорядження потонулого виловили з води та доставили на берег. 

За попередньою інформацією, загиблим виявився місцевий житель, 1986 року народження. 

Усі обставини та деталі його смерті з’ясовуватиме поліція. 

Новости Днепра про У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка

Новости Днепра про У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка

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