У Павлограді в річці знайшли тіло 36-річного чоловіка

У неділю, 30 квітня, у Павлограді на поверхні води річки Вовча помітили тіло. На місце викликали рятувальників, які дістали труп з водойми.

Це трапилося приблизно о 13:15, передає пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на вказану локацію, рятувальники встановили, що труп знаходився за 5 метрів від берега. За допомогою надувного човна та спорядження потонулого виловили з води та доставили на берег.

За попередньою інформацією, загиблим виявився місцевий житель, 1986 року народження.

Усі обставини та деталі його смерті з’ясовуватиме поліція.

Читайте також:

Українська Русский