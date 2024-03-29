В Павлограде нетрезвый водитель на авто вылетел в кювет, пытался скрыться с места ДТП, а затем дал взятку

Об этом сообщили в Нацполиции.
Все произошло 22 марта, где-то в 11:00. Под Павлоградом пьяный водитель Nissan вылетел на авто в кювет, опрокинулся в транспорте и пытался скрыться с места ДТП. Его задержали полицейские и выяснили, что у мужчины еще и не было документов на авто.
Чтобы «порешать» и не получить наказание, водитель предложил правоохранителям 5 тысяч гривен взятки. Однако полицейские, предупредив водителя о последствиях, отказались от вознаграждения.
Но это его не остановило. Он пришел в отделение полиции и в служебном кабинете положил на стол 5000 тысяч гривен, – говорится в сообщении.
На мужчину составили административные материалы:
Также за предложение взятки следователи открыли уголовное производство по 1 части 369 статьи (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
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