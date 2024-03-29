У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабар

Про це повідомили в Нацполіції.
Усе сталося 22 березня, десь о 11:00. Під Павлоградом п’яний водій Nissan злетів на авто в кювет, перекинувся в транспорті та намагався втекти з місця ДТП. Його затримали поліцейські та з’ясували, що чоловік ще й не мав документів на авто.
Аби “порішать” та не отримати покарання, водій запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря. Однак поліціянти, попередивши кермувальника про наслідки, відмовилися від винагороди.
Але це його не зупинило. Він прийшов до відділення поліції та у службовому кабінеті поклав на стіл 5000 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
На чоловіка склали адміністративні матеріали:
Також за пропозицію хабаря слідчі відкрили кримінальне провадження за 1 частиною 369 статті (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.
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