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  • У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабар

У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабар

Сьогодні 22:03
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У Дніпропетровській області чоловік втрапив у ДТП, намагався втекти, а коли не вдалося - дав хабар.

Новости Днепра про У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабар

Про це повідомили в Нацполіції.

Усе сталося 22 березня, десь о 11:00. Під Павлоградом п’яний водій Nissan злетів на авто в кювет, перекинувся в транспорті та намагався втекти з місця ДТП. Його затримали поліцейські та з’ясували, що чоловік ще й не мав документів на авто.

Аби “порішать” та не отримати покарання, водій запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря. Однак поліціянти, попередивши кермувальника про наслідки, відмовилися від винагороди.

Але це його не зупинило. Він прийшов до відділення поліції та у службовому кабінеті поклав на стіл 5000 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні. 

На чоловіка склали адміністративні матеріали:

  • за керування транспортним засобом без відповідальних документів;
  • за порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  • за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого спʼяніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

Також за пропозицію хабаря слідчі відкрили кримінальне провадження за 1 частиною 369 статті (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. 

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Новости Днепра про У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабарУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді нетверезий водій на авто злетів у кювет, намагався втекти з місця ДТП, а потім дав хабарРусский

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