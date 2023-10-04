В парках Днепра заработает бесплатный интернет: при каких условиях

В Днепре во время отключения света в парках будет бесплатный Wi-fi.

Как сообщили в горсовете, в трех парках Днепра во время блэкаутов будет работать бесплатный интернет. Это главные аллеи парка Шевченко, Зеленой Рощи и парка им. Писаржевского. К вайфаю их подключил один из частных интернет-провайдеров.

В парке Шевченко интернет покроет аллею вдоль летнего театра и смотровую площадку. Пока электроэнергия существует, система питается от сети парка. В случае длительного отключения света на локацию будет выезжать мастер с мобильным генератором, отметил представитель интернет-провайдера.

В будущем планируется увеличивать количество зеленых зон, где можно подключиться к бесплатному интернету. Сейчас на очереди сквер Александра Усачева. Представители департамента парков и рекреаций работают над этим с возможными инвесторами.

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