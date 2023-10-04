У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умов

Як повідомили у міськраді, у трьох парках Дніпра під час блекаутів буде працювати безкоштовний інтернет. Це головні алеї парку Шевченка, Зеленого Гаю та парку ім. Писаржевського. До вайфаю їх під’єднав один з приватних інтернет-провайдерів.
У парку Шевченка інтернет покриє алею вздовж літнього театру та оглядовий майданчик. Поки електроенергія є, система живиться від мережі парку. У разі довготривалого відключення світла на локацію виїжджатиме майстер з мобільним генератором, – зазначив представник інтернет-провайдера.
У майбутньому планують збільшувати кількість зелених зон, де можна під’єднатися до безкоштовного інтернету. Поки що на черзі сквер Олександра Усачова. Наразі представники департаменту парків та рекреацій працюють над цим з можливими інвесторами.
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