Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умов

Сьогодні 17:40
просмотров

У Дніпрі під час відключень світла у парках буде безкоштовний Wi-fi.

Новости Днепра про У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умов

Як повідомили у міськраді, у трьох парках Дніпра під час блекаутів буде працювати безкоштовний інтернет. Це головні алеї парку Шевченка, Зеленого Гаю та парку ім. Писаржевського. До вайфаю їх під’єднав один з приватних інтернет-провайдерів. 

У парку Шевченка інтернет покриє алею вздовж літнього театру та оглядовий майданчик. Поки електроенергія є, система живиться від мережі парку. У разі довготривалого відключення світла на локацію виїжджатиме майстер з мобільним генератором, – зазначив представник інтернет-провайдера.

У майбутньому планують збільшувати кількість зелених зон, де можна під’єднатися до безкоштовного інтернету. Поки що на черзі сквер Олександра Усачова. Наразі представники департаменту парків та рекреацій працюють над цим з можливими інвесторами. 

Читайте також:

Новости Днепра про У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умовУкраїнська Новости Днепра про У парках Дніпра запрацює безкоштовний інтернет: за яких умовРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі: «чорне золото Голландії» та цукровий поссум (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 17:37
Яких незвичайних тварин можна купити у Дніпрі: «чорне золото Голландії» та цукровий поссум (ФОТО)

Сьогодні у всьому світі відзначають День тварин. Його мета –…

Переходив в недозволеному місці: у Дніпрі на площі Героїв Майдану збили пішохода (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 16:58
Переходив в недозволеному місці: у Дніпрі на площі Героїв Майдану збили пішохода (ВІДЕО)

Постраждалого госпіталізували до лікарні.

У Дніпрі та області попередили про надзвичайну небезпеку
Новини Дніпра
Сьогодні 16:21
У Дніпрі та області попередили про надзвичайну небезпеку

У Дніпрі та області попередили про небезпеку.

Історія старовинної аптеки Айнберга у Дніпрі: величезні стелі та класні кімнати (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:35
Історія старовинної аптеки Айнберга у Дніпрі: величезні стелі та класні кімнати (ФОТО)

У нагірній частині Дніпра збереглося дуже багато старих будинків, зведених…

Наверх