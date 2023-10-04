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У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берега

Сьогодні 14:47
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Загиблому було 52 роки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берега

Сьогодні, 4 жовтня, на житловому масиві Парус з річки дістали потопельника.

Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що о 12:31 на лінію «101» надійшло повідомлення від поліцейських про те, що поблизу провулку Парусний у річці Дніпро на поверхні води знаходиться тіло людини. 

Рятувальники прибули на місце та дістали потопельника, який знаходився на відстані 300-400 метрів від берега.

Загиблого передали правоохоронцям. Його особу встановили – це 52-річний місцевий житель.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.  

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берега

Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берега

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Новости Днепра про У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берегаУкраїнська

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