У Дніпрі на Парусі дістали потопельника: був в 300-400 метрах від берега

Сьогодні, 4 жовтня, на житловому масиві Парус з річки дістали потопельника.
Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Зазначається, що о 12:31 на лінію «101» надійшло повідомлення від поліцейських про те, що поблизу провулку Парусний у річці Дніпро на поверхні води знаходиться тіло людини.
Рятувальники прибули на місце та дістали потопельника, який знаходився на відстані 300-400 метрів від берега.
Загиблого передали правоохоронцям. Його особу встановили – це 52-річний місцевий житель.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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