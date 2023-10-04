У Кривому Розі чоловік вистрілив у собаку: куля пройшла через ніс в голову

Учора, 3 жовтня, у Кривому Розі сталася жахлива подія: чоловік на вулиці Олександра Поля вистрілив у бездомного собаку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що куля через ніс потрапила у голову чотирилапого. Небайдужі містяни відвезли собаку у ветклініку, але, на жаль, він помер.
Про жахливий випадок повідомили у поліцію. Зараз правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який стріляв, та з’ясовують всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів: бережіть свого улюбленця.
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