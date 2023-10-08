В одном из заведений общепита Днепра нашли сальмонеллез

Как сообщает портал Павлоград.dp.ua, об этом на брифинге рассказала главный специалист по соблюдению санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы Маргарита Малышева.
Неудовлетворительное состояние помещений, продукты неизвестного происхождения, нарушение дезинфекции. Также в заведении не контролировали условия хранения и качество продовольствия, не боролись с вредителями, — отметила специалист управления Госнадзора.
После проверки были изъяты продукты без маркировки, включая курицу и яйца.
Заведению дали 10 дней на исправление всех санитарных недостатков.
Чтобы избежать таких тяжелых инфекционных заболеваний, нужно тщательно мыть руки, употреблять только проверенную воду и пищу, а также правильно готовить блюда.
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