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СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму полі

Сьогодні 09:11
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СК Дніпро-1 здобув третю перемогу підряд в УПЛ.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму полі

Підопічні Максимова обіграли на своєму полі аутсайдер ліги Верес.

Рахунок відкрив Олександр Філіпов, який вже на 10-й хвилині технічно пробив у дальній кут.

Свою перевагу дніпряни подвоїли на 31-й хвилині, завдяки автоголу Семена Вовченка.

Захисник “зрізав” у свої ворота простріл Адамюка.

Після перемоги СК Дніпро-1 зрівнявся по втраченим очкам із донецьким Шахтарем та відірвався від групи “середняків”. 

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Новости Днепра про СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму поліУкраїнська Новости Днепра про СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму поліРусский

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