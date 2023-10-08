СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму полі

СК Дніпро-1 здобув третю перемогу підряд в УПЛ.

Підопічні Максимова обіграли на своєму полі аутсайдер ліги Верес.

Рахунок відкрив Олександр Філіпов, який вже на 10-й хвилині технічно пробив у дальній кут.

Свою перевагу дніпряни подвоїли на 31-й хвилині, завдяки автоголу Семена Вовченка.

Захисник “зрізав” у свої ворота простріл Адамюка.

Після перемоги СК Дніпро-1 зрівнявся по втраченим очкам із донецьким Шахтарем та відірвався від групи “середняків”.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: