СК Дніпро-1 розібрався з Вересом на своєму полі

Підопічні Максимова обіграли на своєму полі аутсайдер ліги Верес.
Рахунок відкрив Олександр Філіпов, який вже на 10-й хвилині технічно пробив у дальній кут.
Свою перевагу дніпряни подвоїли на 31-й хвилині, завдяки автоголу Семена Вовченка.
Захисник “зрізав” у свої ворота простріл Адамюка.
Після перемоги СК Дніпро-1 зрівнявся по втраченим очкам із донецьким Шахтарем та відірвався від групи “середняків”.
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