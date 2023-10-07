Після ударів ХАМАС в Ізраїлі щонайменше 40 загиблих та 800 поранених: продовжуються бої

Про це повідомляє служба швидкої допомоги “Маген Давид Адом” (МАДА).
Серед загиблих є парамедик, за попередньої інформації, його розстріляли у машині.
В медичні заклади доставили 800 поранених військових та цивільних. Усі лікарні біля Сектору Газа працюють у посиленому режимі.
Запеклі бої продовжуються у 14 населених пунктах. ЦАХАЛ намагається відбити КПП “Ерез” і відтіснити ХАМАС назад до Сектора Газа.
ЦАХАЛ оголосив про контртерористичну операцію “Залізні мечі” та мобілізує резерви.
Нагадаємо, що сьогодні зранку ХАМАС випустив від 2 до 5 тисяч ракет по містах Ізраїля.
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Сьогодні зранку бойовики ХАМАС розпочали масовий обстріл ізраїльських міст.
Продовжується терор Нікопольської громади.
Усіх жертв моторошної аварії ідентифікували.