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  • В одном из общежитий Днепра произошла потасовка на ножах: есть пострадавший

В одном из общежитий Днепра произошла потасовка на ножах: есть пострадавший

Сегодня 16:05
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В общежитии в Индустриальном районе Днепра произошла потасовка, после которой одного из участников забрали в больницу с ножевым ранением.

Новости Днепра про В одном из общежитий Днепра произошла потасовка на ножах: есть пострадавший

Как сообщили в полиции, преступление произошло 10 сентября. Соседи о чем-то поспорили, а потом началась потасовка, во время которой один из них достал нож и ударил своего знакомого в живот. Пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу.

Что явилось причиной конфликта и были ли участники драки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не уточняется.

Впоследствии правоохранители выяснили, что нападающим оказался 45-летний местный житель. Буквально через несколько часов участковый разыскал и задержал злоумышленника на территории района.

Нападавшего арестовали и забрали нож, которым он ударил знакомого.

11 сентября задержанному объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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