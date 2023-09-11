В одном из общежитий Днепра произошла потасовка на ножах: есть пострадавший

Как сообщили в полиции, преступление произошло 10 сентября. Соседи о чем-то поспорили, а потом началась потасовка, во время которой один из них достал нож и ударил своего знакомого в живот. Пострадавшего с ранением госпитализировали в больницу.
Что явилось причиной конфликта и были ли участники драки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения не уточняется.
Впоследствии правоохранители выяснили, что нападающим оказался 45-летний местный житель. Буквально через несколько часов участковый разыскал и задержал злоумышленника на территории района.
Нападавшего арестовали и забрали нож, которым он ударил знакомого.
11 сентября задержанному объявили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
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