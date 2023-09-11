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В одному із гуртожитків Дніпра сталася бійка на ножах: є постраждалий

Сьогодні 16:05
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У гуртожитку в Індустріальному районі Дніпра сталася бійка, після якої одного з учасників забрали до лікарні з ножовим пораненням.

Новости Днепра про В одному із гуртожитків Дніпра сталася бійка на ножах: є постраждалий

Як повідомили в поліції, злочин стався 10 вересня. Сусіди про щось посперечалися, а потім почалася бійка, під час якої один із них дістав ніж та вдарив свого знайомого в живіт. Постраждалого з пораненням ушпиталили до лікарні. 

Що стало причиною конфлікт та чи були учасники бійки у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не уточнюється. 

Згодом правоохоронці з’ясували, що нападником виявився 45-річний місцевий мешканець. Буквально через декілька годин дільничний розшукав та затримав зловмисника на території району.

Нападника арештували та забрали в нього ніж, яким він вдарив знайомого. 

11 вересня затриманому оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про В одному із гуртожитків Дніпра сталася бійка на ножах: є постраждалийУкраїнська

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