В одному із гуртожитків Дніпра сталася бійка на ножах: є постраждалий

Як повідомили в поліції, злочин стався 10 вересня. Сусіди про щось посперечалися, а потім почалася бійка, під час якої один із них дістав ніж та вдарив свого знайомого в живіт. Постраждалого з пораненням ушпиталили до лікарні.
Що стало причиною конфлікт та чи були учасники бійки у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не уточнюється.
Згодом правоохоронці з’ясували, що нападником виявився 45-річний місцевий мешканець. Буквально через декілька годин дільничний розшукав та затримав зловмисника на території району.
Нападника арештували та забрали в нього ніж, яким він вдарив знайомого.
11 вересня затриманому оголосили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 8 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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