В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Задержанный подозревается в совершении двенадцати фактов краж кабельно-проводниковой продукции.
Сотрудники полиции установили, что к серии краж причастен 34-летний местный житель.
Подозреваемый забирался на чердаки и с помощью специальных инструментов срезал кабели, принадлежавшие одному из провайдеров связи.
Только за 1 месяц мужчина вырезал 3000 метров кабеля и оставил множество семей без интернета.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения). Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области…
В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в…
В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.
Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.
В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.
В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в Самарском районе.
В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.
Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.
Сегодня в 4 часа утра к спасателям поступило сообщение о пожаре в Днепре на улице Спартака.
Сегодня ночью на улице Передовая произошло ДТП.
Сегодня на улице Центральная села Бабайковка Царичанского поселкового территориального общества Днепровского района произошло смертельное ДТП.
Ночью российские захватчики обстреливали Харьков, семь человек погибли, в том числе трое детей.
Сегодня ночью страна-агрессор обстреливала Никополь из тяжелой артиллерии.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!