Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

Сегодня 16:43
просмотров

В Никополе задержали вора интернет-кабелей.

Новости Днепра про В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Задержанный подозревается в совершении двенадцати фактов краж кабельно-проводниковой продукции.

Сотрудники полиции установили, что к серии краж причастен 34-летний местный житель.

Подозреваемый забирался на чердаки и с помощью специальных инструментов срезал кабели, принадлежавшие одному из провайдеров связи.

Только за 1 месяц мужчина вырезал 3000 метров кабеля и оставил множество семей без интернета.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения). Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также:

Новости Днепра про В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернетаУкраїнська Новости Днепра про В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернетаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак
Новости Днепра
Сегодня 17:45
На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области…

В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии
Новости Днепра
Сегодня 15:52
В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии

В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в…

В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали
Новости Днепра
Сегодня 14:54
В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали

В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.

В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона
Новости Днепра
Сегодня 13:12
В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.

Последние новости

На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак
На Бахмутском направлении погиб воин из Днепропетровcкой области Александр Сагайдак

В боях за Украину погиб Герой из Зеленодольска Днепропетровской области Александр Сагайдак.

Сегодня 17:45
1
просмотров
В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии
В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии

В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в Самарском районе.

Сегодня 15:52
3
просмотров
В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали
В Днепропетровской области 43-летнего мужчину забили до смерти: подозреваемого задержали

В городе Павлоград Днепропетровской области нападающий забил насмерть 43-летнего мужчину.

Сегодня 14:54
2
просмотров
В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона
В Днепропетровской области полиция задержала 53-летнюю женщину за сбыт метадона

Полиция задержала ранее судимую 53-летнюю женщину за сбыт метадона.

Сегодня 13:12
3
просмотров
В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик
В Днепре на улице Спартака в квартире загорелся электросчетчик

Сегодня в 4 часа утра к спасателям поступило сообщение о пожаре в Днепре на улице Спартака.

Сегодня 12:03
6
просмотров
В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля
В Днепре на улице Передовая нетрезвый водитель протаранил 4 припаркованных автомобиля

Сегодня ночью на улице Передовая произошло ДТП.

Сегодня 11:07
4
просмотров
Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением
Смертельное ДТП в Днепровском районе: водитель легковушки «ВАЗ» не справился с управлением

Сегодня на улице Центральная села Бабайковка Царичанского поселкового территориального общества Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Сегодня 10:14
6
просмотров
Ночная атака по Харькову: семь погибших, среди них трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет
Ночная атака по Харькову: семь погибших, среди них трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет

Ночью российские захватчики обстреливали Харьков, семь человек погибли, в том числе трое детей.

Сегодня 09:17
4
просмотров
Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии
Враг ночью обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии

Сегодня ночью страна-агрессор обстреливала Никополь из тяжелой артиллерии.

Сегодня 08:45
3
просмотров
Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег
Погода на 10 февраля: в Днепре ожидается мокрый снег

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх