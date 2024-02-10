В Никополе задержан мужчина, который вырезал кабели и оставлял горожан без интернета

В Никополе задержали вора интернет-кабелей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Задержанный подозревается в совершении двенадцати фактов краж кабельно-проводниковой продукции.

Сотрудники полиции установили, что к серии краж причастен 34-летний местный житель.

Подозреваемый забирался на чердаки и с помощью специальных инструментов срезал кабели, принадлежавшие одному из провайдеров связи.

Только за 1 месяц мужчина вырезал 3000 метров кабеля и оставил множество семей без интернета.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения). Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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