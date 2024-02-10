В Днепре подвыпивший мужчина устроил стрельбу на предприятии

В Днепре мужчина устроил стрельбу на одном из предприятий в Самарском районе.

Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Инцидент случился 8 февраля, неизвестный приехал на предприятие и произвел 3 выстрела в охранника. После этого нападавший скрылся на автомобиле Mazda. Охранника госпитализировали в больницу.

Один из экипажей прибыл на место происшествия. Во время общения с очевидцами происшествия они заметили, как к предприятию подъехал похожий по описанию автомобиль, но, увидев полицейских, быстро уехал с места, — говорится в сообщении.

Патрульные поехали за подозрительным автомобилем и задержали водителя.

Во время поверхностной проверки у задержанного был найден предмет, похожий на пистолет. Драгер показал 2,10 промилле алкоголя в крови водителя.

Мужчине грозит наказание по ч.4 ст.296 (Хулиганство) УКУ. Патрульные также составили на него админ протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

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