У Дніпрі на вулиці Передова нетверезий водій протаранив 4 припарковані автівки

Сьогодні вночі на вулиці Передова трапилася ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і на великій швидкості в’їхав у припарковані автівки.

У мікроавтобуса внаслідок удару відлетів бампер, інші авто також отримали серйозні пошкодження.

За попередньою інформацією, водій Toyota знаходився у нетверезому стані.

Інцидент трапився вчора, о 23:45. Про травмованих та загиблих не повідомляється.

Сьогодні ми повідомляли про смертельне ДТП у Дніпровському районі, в якій загинув пасажир легковика “ВАЗ”.

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