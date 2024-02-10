У Дніпрі на вулиці Передова нетверезий водій протаранив 4 припарковані автівки

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і на великій швидкості в’їхав у припарковані автівки.
У мікроавтобуса внаслідок удару відлетів бампер, інші авто також отримали серйозні пошкодження.
За попередньою інформацією, водій Toyota знаходився у нетверезому стані.
Інцидент трапився вчора, о 23:45. Про травмованих та загиблих не повідомляється.
Сьогодні ми повідомляли про смертельне ДТП у Дніпровському районі, в якій загинув пасажир легковика “ВАЗ”.
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