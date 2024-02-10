У Дніпрі чоловік напідпитку влаштував стрілянину на підприємстві - Днепр Инфо
У Дніпрі чоловік напідпитку влаштував стрілянину на підприємстві
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Сегодня 15:52

У Дніпрі чоловік влаштував стрілянину на одному з підприємств у Самарському районі.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік напідпитку влаштував стрілянину на підприємстві

Про це повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Інцидент трапився 8 лютого, невідомий приїхав до підприємства і здійснив 3 постріли в охоронця. Після цього нападник втік на автомобілі Mazda. Охоронця ушпиталили до лікарні.

Один з екіпажів прибув на місце події. Під час спілкування з очевидцями події вони помітили, як до підприємства під’їхав схожий за описом автомобіль, але побачивши поліцейських швидко поїхав з місця, – сказано у повідомленні.

Патрульні поїхали за підозрілою автівкою та затримали водія. 

Під час поверхневої перевірки у затриманого знайшли предмет, схожий на пістолет. Драгер показав 2,10 проміле алкоголю в крові водія.

Чоловікові загрожує покарання за ч.4 ст.296 (Хуліганство) ККУ. Патрульні також склали на нього адмін протокол за кермування у нетверезому стані.

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