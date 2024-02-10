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  • У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернету

У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернету

Сьогодні 16:43
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У Нікополі затримали крадія інтернет-кабелів. 

Новости Днепра про У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернету

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області. 

Затриманого підозрюють у скоєнні дванадцяти фактів крадіжок кабельно-провідникової продукції.

Співробітники поліції встановили, що до серії крадіжок причетний 34-річний місцевий житель.

Підозрюваний залазив на горища, та за допомогою спеціальних інструментів зрізав кабелі, які належали одному з провайдерів зв’язку.

Лише за 1 місяць чоловік вирізав 3000 метрів кабелю, та залишив безліч родин без інтернету.

Затриманному повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернетуУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернетуРусский

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