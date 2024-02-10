У Нікополі затримали чоловіка, який вирізав кабелі та залишав містян без інтернету

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Затриманого підозрюють у скоєнні дванадцяти фактів крадіжок кабельно-провідникової продукції.
Співробітники поліції встановили, що до серії крадіжок причетний 34-річний місцевий житель.
Підозрюваний залазив на горища, та за допомогою спеціальних інструментів зрізав кабелі, які належали одному з провайдерів зв’язку.
Лише за 1 місяць чоловік вирізав 3000 метрів кабелю, та залишив безліч родин без інтернету.
Затриманному повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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