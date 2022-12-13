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В Никополе ограбили «Пункт несокрушимости»

Сегодня 19:15
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Мужчина похитил тепловую пушку из учебного заведения, где городскими властями был обустроен "Пункт несокрушимости" в поддержку местных жителей.

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Похитителя полицейские Никополя разыскали через несколько часов после преступления. Им оказался 36-летний местный житель, сообщают в полиции Днепропетровщины. 

Угнанный обогреватель у мужчины изъяли и вернули в Пункт.

Как выяснили полицейские в ходе следствия, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

13 декабря следователем по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой было объявлено мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. 

Теперь преступнику угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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