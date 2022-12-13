В Никополе ограбили «Пункт несокрушимости»

Похитителя полицейские Никополя разыскали через несколько часов после преступления. Им оказался 36-летний местный житель, сообщают в полиции Днепропетровщины.
Угнанный обогреватель у мужчины изъяли и вернули в Пункт.
Как выяснили полицейские в ходе следствия, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
13 декабря следователем по согласованию с Никопольской окружной прокуратурой было объявлено мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража.
Теперь преступнику угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.