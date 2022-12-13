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У Нікополі пограбували “Пункт незламності”

Сьогодні 19:15
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Чоловік викрав теплову пушку з навчального закладу, де міською владою був облаштований “Пункт незламності” на підтримку місцевих мешканців.

Новости Днепра про У Нікополі пограбували “Пункт незламності”

Викрадача поліцейські Нікополя розшукали за кілька годин після злочину. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, – повідомляють у Поліції Дніпропетровщини.

Викрадений обігрівач у чоловіка вилучили і повернули до Пункту.

Як з’ясували поліцейські у ході слідства, затриманий вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

13 грудня слідчим за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою було оголошено чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Тепер злочинцю погрожу покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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