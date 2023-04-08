В Никополе бывшие заключенные ограбили авто, когда его владелец был в магазине

Преступление произошло 5 апреля в 13:30 на автостоянке возле магазина в Никополе. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Двое ранее судимых мужчин использовали прибор для электронного взлома сигнализации. Один из бывших заключенных «стоял на шухере», следя за владельцем автомобиля, который на момент ограбления был в супермаркете. Вор считал сигнализацию с помощью устройства, а его соратник совершил кражу.
Злоумышленники похитили планшет, зарядное устройство и другое имущество. После чего с похищенным скрылись с места преступления.
Правоохранители установили причастных к ограблению лиц — ими оказались местные жители 42-х и 35-ти лет. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенное имущество вернули потерпевшему.
Читайте также:
Автор:
Шесть жителей Днепропетровской области поддерживали агрессию россии против Украины и…
Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении…
Сегодня днем около 14:30 парень вышел с места жительства в…
На вечер бригады КП «Днепропроводоканал» завершили аварийные работы по ул.…
Захватите с собой зонт!
Шесть жителей Днепропетровской области поддерживали агрессию россии против Украины и оккупацию городов.
Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.
Сегодня днем около 14:30 парень вышел с места жительства в Амур-Нижнеднепровском районе города и до настоящего времени не вернулся. Ребенок не разговаривает.
На вечер бригады КП «Днепропроводоканал» завершили аварийные работы по ул. Лесогорская, 22, восстановлено водоснабжение на ул. Лесогорский и пер. Пермском.
Украинские защитники отразили 40 атак российских оккупантов на Востоке. К тому же бойцы уничтожили склад боеприпасов и вражеский штурмовик.
В Кривом Роге с января разыскивают 34-летнюю Наталью Дзюбу.
В Днепре активно избавляются от всего, что касается рф и советского союза: убирают памятники, переименовывают улицы.
Полезная информация!
В следующее воскресенье, 16 апреля, православные христиане будут отмечать праздник Пасхи. Традиционно он не обходится без выпечки – паски. Многие будут самостоятельно ее готовить. Журналисты dnepr.infо «прошлись» по трем самым популярным супермаркетам города «Варус», «АТБ» и «Сильпо», чтобы определить где…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!