В Никополе бывшие заключенные ограбили авто, когда его владелец был в магазине

Полиция Никополя задержала двух воров, которые ограбили машину возле супермаркета. Грабители забрали электрические устройства, которые обнаружили внутри транспортного средства, и другие личные вещи водителя.

Преступление произошло 5 апреля в 13:30 на автостоянке возле магазина в Никополе. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Двое ранее судимых мужчин использовали прибор для электронного взлома сигнализации. Один из бывших заключенных «стоял на шухере», следя за владельцем автомобиля, который на момент ограбления был в супермаркете. Вор считал сигнализацию с помощью устройства, а его соратник совершил кражу.

Злоумышленники похитили планшет, зарядное устройство и другое имущество. После чего с похищенным скрылись с места преступления.

Правоохранители установили причастных к ограблению лиц — ими оказались местные жители 42-х и 35-ти лет. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похищенное имущество вернули потерпевшему.

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