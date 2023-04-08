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  • У Нікополі колишні в’язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазині

У Нікополі колишні в’язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазині

Сьогодні 08:56
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Поліція Нікополя затримала двох злодіїв, які пограбували автівку біля супермаркету. Грабіжники забрали електричні пристрої, які виявили всередині транспортного засобу, та інші особисті речі водія.

Новости Днепра про У Нікополі колишні в'язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазині

Злочин стався 5 квітня о 13:30 на автостоянці поблизу магазину в Нікополі. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області. 

Двоє раніше судимих чоловіків використали прибор для електронного зламу сигналізації. Один із колишніх в’язнів “стояв на шухері”, слідкуючи за власником автівки, який на момент пограбування скуплявся в супермаркеті. Він зчитав сигналізацію за допомогою пристрою, а його поплічник здійснив крадіжку. 

Зловмисники викрали планшет, зарядний пристрій та інше майно. Після чого з викраденим втекли з місця злочину.

Новости Днепра про У Нікополі колишні в'язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазині

Правоохоронці встановили причетних до пограбування осіб — ними виявилися місцеві мешканці 42-х та 35-ти років. Їх затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене майно повернули потерпілому.

Новости Днепра про У Нікополі колишні в'язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазині

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Новости Днепра про У Нікополі колишні в'язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазиніУкраїнська Новости Днепра про У Нікополі колишні в'язні пограбували авто, коли його власник скуплявся в магазиніРусский

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