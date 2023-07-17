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В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Сегодня 20:30
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Сегодня днем, 17 июля, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома, расположенного в переулке Аграрного города Новомосковск.

Новости Днепра про В Новомосковске горел жилой дом: подробности

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
 
Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что возгорание возникло в комнате одноэтажного жилого дома. Огнем повреждены стены и имущество на площади 9 кв. м.
 
Погибших и травмированных нет.
 

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