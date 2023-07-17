В Новомосковську горів житловий будинок: подробиці

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що займання виникло в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено стіни та майно на площі 9 кв. м.
Загиблих та травмованих немає.
Читайте також:
Автор:
Українські військові просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а також…
Трамвай збив жінку У Дніпрі на проспекті Лесі Українки.
"Енергоатом" регулярно отримує повідомлення про мінування Запорізької атомної електростанції російськими…
У понеділок, 17 липня, на трасі Дніпро - Харків сталася…