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В Новомосковську горів житловий будинок: подробиці

Сьогодні 20:30
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Сьогодні вдень, 17-го липня, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про займання будинку, розташованого в провулку Аграрний міста Новомосковськ.

Новости Днепра про В Новомосковську горів житловий будинок: подробиці

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що займання виникло в кімнаті одноповерхового житлового будинку. Вогнем пошкоджено стіни та майно на площі 9 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

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