В небе над Днепром пять планет и Луна образуют «парад»: как увидеть уникальное явление

В днепровском планетарии рассказали, как правильно смотреть сегодняшний парад планет.
Сразу после заката можно увидеть парад планет. Космические тела на небе хорошо заметны уже несколько дней, но лучшая видимость будет именно сегодня, 28 марта, в течение 45 минут после того, как в 19:03 состоится закат.
Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера и Луна выстроятся в одну линию на небольшом участке неба.
Приблизительно так это будет выглядеть
Самыми яркими будут Меркурий и Юпитер, увидеть которые можно невооруженным глазом. Планеты будут расположены вблизи линии горизонта.
Венера расположится выше в небе, Марс – вблизи первой четверти Луны, а вот чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль или телескоп.
Все пять планет можно будет наблюдать с Земли в ясную погоду в 50-градусном секторе. Это значит, что при наблюдении с поверхности Земли будет казаться, что планеты расположены около друг друга, — отметили в планетарии.
Отметим, что случаи, когда в одну линию выстраиваются две или три планеты, не редкость. А вот выравнивание сразу пяти космических тел происходит редко.
Сегодня небо закрыто дождевыми облаками, но ближе к вечеру ситуация должна измениться.
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