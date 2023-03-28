Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В небе над Днепром пять планет и Луна образуют «парад»: как увидеть уникальное явление

В небе над Днепром пять планет и Луна образуют «парад»: как увидеть уникальное явление

Сегодня 13:14
просмотров

Сегодня 28 марта состоится парад планет.

Новости Днепра про В небе над Днепром пять планет и Луна образуют

В днепровском планетарии рассказали, как правильно смотреть сегодняшний парад планет.

Сразу после заката можно увидеть парад планет. Космические тела на небе хорошо заметны уже несколько дней, но лучшая видимость будет именно сегодня, 28 марта, в течение 45 минут после того, как в 19:03 состоится закат.

Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера и Луна выстроятся в одну линию на небольшом участке неба.

Приблизительно так это будет выглядеть

Новости Днепра про В небе над Днепром пять планет и Луна образуют

Самыми яркими будут Меркурий и Юпитер, увидеть которые можно невооруженным глазом. Планеты будут расположены вблизи линии горизонта.

Венера расположится выше в небе, Марс – вблизи первой четверти Луны, а вот чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль или телескоп.

Все пять планет можно будет наблюдать с Земли в ясную погоду в 50-градусном секторе. Это значит, что при наблюдении с поверхности Земли будет казаться, что планеты расположены около друг друга, — отметили в планетарии.

Отметим, что случаи, когда в одну линию выстраиваются две или три планеты, не редкость. А вот выравнивание сразу пяти космических тел происходит редко.

Сегодня небо закрыто дождевыми облаками, но ближе к вечеру ситуация должна измениться.

Читайте також:

Новости Днепра про В небе над Днепром пять планет и Луна образуют Українська Новости Днепра про В небе над Днепром пять планет и Луна образуют Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:57
    Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

    Все жители Днепра знают, как выглядит сквер Героев. Но еще…

    В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели
    Новости Днепра
    Сегодня 12:41
    В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели

    Вчера, 27 марта, в Днепре на улице Татарской пес упал…

    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м
    Новости Днепра
    Сегодня 11:17
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

    Вчера поздно вечером россияне атаковали Украину беспилотниками.

    В Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 10:01
    В Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности

    Снова активизировались "минеры".

    Последние новости

    Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)
    Парковые статуи и аллеи из ракушняка: как раньше выглядел сквер Героев в Днепре (ФОТО)

    Все жители Днепра знают, как выглядит сквер Героев. Но еще в начале 1970-х годов он выглядел совсем иначе. Клумб с цветами и деревьев было больше, а среди аллей стояли статуи.

    Сегодня 12:57
    просмотров
    В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели
    В Днепре пес упал в 3-метровый коллектор: его доставали спасатели

    Вчера, 27 марта, в Днепре на улице Татарской пес упал в заброшенный коммуникационный коллектор. Он не смог выбраться самостоятельно, поэтому небезразличные граждане вызвали спасателей.

    Сегодня 12:41
    0
    просмотров
    В Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке: дочь рассказала о ее состоянии
    В Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке: дочь рассказала о ее состоянии

    В днепровской больнице спасают руководительницу кинологического отряда "Антарес" Ларису Борисенко, которая вчера взорвалась на растяжке, когда вместе с напарником и собаками искала погибших бойцов.

    Сегодня 12:06
    просмотров
    Подъехал к подъезду, где играли дети: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика
    Подъехал к подъезду, где играли дети: на Днепропетровщине мужчина изнасиловал 5-летнего мальчика

    На Днепропетровщине осудили мужчину, который развращал мальчика.

    Сегодня 11:20
    просмотров
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м
    В Днепре в результате вражеского удара загорелся металлический ангар: площадь пожара 4000 кв. м

    Вчера поздно вечером россияне атаковали Украину беспилотниками.

    Сегодня 11:17
    0
    просмотров
    В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие
    В Каменском ВАЗ наехал на бетонное ограждение: есть пострадавшие

    В понедельник, 27 марта, на улице Фиалковой в Каменском произошла авария.

    Сегодня 10:43
    0
    просмотров
    Мама троих детей из Кривого Рога жила с новорожденным младенцем в землянке в Киеве
    Мама троих детей из Кривого Рога жила с новорожденным младенцем в землянке в Киеве

    Многодетная мама жила с новорожденным младенцем в землянке.

    Сегодня 10:32
    просмотров
    В Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности
    В Днепре «заминировали» все колледжи и здание СБУ: подробности

    Снова активизировались "минеры".

    Сегодня 10:01
    1
    просмотров
    Филателисты, на старт: на Днепропетровщине 31 марта представят новую марку
    Филателисты, на старт: на Днепропетровщине 31 марта представят новую марку

    Всем, кто коллекционирует знаковые в истории Украины марки, уже можно сделать предзаказ на сайте Укрпочты.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру
    Не смог выбраться самостоятельно: в Запорожье мужчина упал в люк и напоролся на арматуру

    На прошлой неделе в Запорожье мужчина упал в люк теплотрассы и не мог выбраться самостоятельно.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх