У небі над Дніпром п’ять планет та Місяць утворять “парад”: як побачити унікальне явище

Сьогодні 28 березня відбудеться парад планет.

У дніпровському планетарії розповіли, як правильно дивитися сьогоднішній парад планет.

28 березня одразу після заходу сонця можна побачити парад планет.

Космічні тіла на небі добре помітно вже декілька днів, але найкраща видимість буде саме сьогодні, 28 березня, протягом 45 хвилин після того, як о 19:03 відбудеться захід сонця.

Юпітер, Меркурій, Уран, Марс і Венера та Місяць вишикуються в одну лінію на невеликій ділянці неба.

Приблизно так це буде виглядати.

Найяскравішими будуть Меркурій і Юпітер, побачити які можна неозброєним оком. Вони будуть розташовані поблизу лінії горизонту.

Венера розташується вище в небі, Марс – поблизу першої чверті Місяця, а ось щоб розгледіти Уран, знадобиться бінокль або телескоп.

Усі п’ять планет можна буде спостерігати із Землі за ясної погоди в 50-градусному секторі. Це означає, що під час спостереження з поверхні Землі здаватиметься, що планети розташовані близько одна до одної, – зазначили в планетарії.

Зазначимо, що випадки, коли в одну лінію шикуються дві або три планети, не є рідкістю. А от вирівнювання одразу п’яти космічних тіл відбувається рідко.

Сьогодні небо закрите дощовими хмарами, але ближче до вечора ситуація має змінитися.

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