У Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Там водій легкового автомобіля «ВАЗ 2103» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:18.
На жаль, внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир транспортного засобу. Медики доправили пасажира до лікарні, водій від госпіталізації відмовився.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка.
Читайте також:
Автор:
У неділю, 26 березня, близько 16:00 у селі Прядівка місцева…
За ґрати відправили мешканця Кривого Рогу, завдяки якому росіяни обстрілювали…
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.
Учора, 26 березня, у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася…