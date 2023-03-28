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У Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Сьогодні 10:43
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У понеділок, 27 березня, на вулиці Фіалковій у Кам'янському сталася аварія.

Новости Днепра про У Кам'янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Там водій легкового автомобіля «ВАЗ 2103» не впорався з керуванням та скоїв наїзд на бетонну огорожу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:18.

На жаль, внаслідок ДТП постраждали водій та пасажир транспортного засобу. Медики доправили пасажира до лікарні, водій від госпіталізації відмовився.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Новости Днепра про У Кам'янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Новости Днепра про У Кам'янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Новости Днепра про У Кам'янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі Volkswagen збив 84-річного чоловіка

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Новости Днепра про У Кам'янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждаліУкраїнська

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