У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

У Дніпрі ворожий дрон влучив у приватне підприємство.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар, в якому зберігалися овочі та фрукти. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:39.
Площа займання склала 4000 кв. м. Пожежу локалізували о 01:15 та ліквідували о 02:09.
Вогонь знищив дах будівлі та пошкодив обладнання та овочі.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 54 рятувальники та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі.
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