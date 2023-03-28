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  • У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

Сьогодні 11:17
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Учора пізно ввечері росіяни атакували Україну безпілотниками.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

У Дніпрі ворожий дрон влучив у приватне підприємство.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар, в якому зберігалися овочі та фрукти. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:39.

Площа займання склала 4000 кв. м. Пожежу локалізували о 01:15 та ліквідували о 02:09.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. м

Вогонь знищив дах будівлі та пошкодив обладнання та овочі.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 54 рятувальники та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському ВАЗ наїхав на бетонну огорожу: є постраждалі.

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Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ворожого удару загорівся металевий ангар: площа пожежі 4000 кв. мУкраїнська

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