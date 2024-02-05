В Нацполиции отреагировали на видео, где спецназовцы из Днепра отказались уходить на фронт

В соцсетях 5 февраля появилось видео якобы снятое во время «совещания» правоохранителей из Днепропетровщины, где присутствовал заместитель начальника областного управления полиции Владимир Богонис. Из записи можно понять, что спецназовцам одного из отделов известили о необходимости присоединиться к штурмовой бригаде «Лють».
Однако они довольно негативно отреагировали на заявление начальника и заявили, что на фронт не пойдут.
На записи видно, как Владимир Богонис пытается убедить подчиненных, но они с ненормативной лексикой обсуждают руководство.
В соцсети, куда слили это видео, отмечают, что Богоносу оппонирует майор полиции Андрей Селко, утверждающий, что правоохранители воевать готовы, но не в «Лють», а в собственном подразделении.
По его словам, некоторые из спецназовцев отдела летом даже участвовали в контрнаступлении.
Дискуссия быстро переросла в спор, сопровождавшийся ненормативной лексикой и оскорблениями.
По информации бывшего начальника Каменского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Сергея Лукашова, Богонис говорит с полицейскими батальона полиции особого назначения (бывший БЕРКУТ).
Те называют своего руководителя, действительно воевавшего в 2014-2015 годах, который в полицию после Революции Достоинства, «гнидой с Майдана». На видео слышно, как один из полицейских утверждает, что на площади «БЕРКУТ защищал страну!»
Впоследствии на обсуждаемый в соцсетях скандал отреагировал заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
Относительно видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения. Полиция была, есть и будет достойна каждому слову Присяги и в дальнейшем будет эффективно выполнять все возложенные обязанности и функции, — сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Фацевич Александр
В январе 2023 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад Гвардия наступления – это бригада Нацполиции Лют, бригада Госпогранслужбы Стальная граница и шесть бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.
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