В Нацполиции отреагировали на видео, где спецназовцы из Днепра отказались уходить на фронт

В Днепре разгорелся скандал со спецназовцами, которые не хотят переводиться в штурмовую бригаду "Лют".

В соцсетях 5 февраля появилось видео якобы снятое во время «совещания» правоохранителей из Днепропетровщины, где присутствовал заместитель начальника областного управления полиции Владимир Богонис. Из записи можно понять, что спецназовцам одного из отделов известили о необходимости присоединиться к штурмовой бригаде «Лють».

Однако они довольно негативно отреагировали на заявление начальника и заявили, что на фронт не пойдут.

На записи видно, как Владимир Богонис пытается убедить подчиненных, но они с ненормативной лексикой обсуждают руководство.

В соцсети, куда слили это видео, отмечают, что Богоносу оппонирует майор полиции Андрей Селко, утверждающий, что правоохранители воевать готовы, но не в «Лють», а в собственном подразделении.

По его словам, некоторые из спецназовцев отдела летом даже участвовали в контрнаступлении.

Дискуссия быстро переросла в спор, сопровождавшийся ненормативной лексикой и оскорблениями.

По информации бывшего начальника Каменского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Сергея Лукашова, Богонис говорит с полицейскими батальона полиции особого назначения (бывший БЕРКУТ).

Те называют своего руководителя, действительно воевавшего в 2014-2015 годах, который в полицию после Революции Достоинства, «гнидой с Майдана». На видео слышно, как один из полицейских утверждает, что на площади «БЕРКУТ защищал страну!»

Спецназовцы из Днепра «бунтуют» против руководства — что говорят в Нацполиции?

Впоследствии на обсуждаемый в соцсетях скандал отреагировал заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Относительно видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения. Полиция была, есть и будет достойна каждому слову Присяги и в дальнейшем будет эффективно выполнять все возложенные обязанности и функции, — сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Фацевич Александр

Штурмовая бригада «Лють» — что известно?

В январе 2023 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад Гвардия наступления – это бригада Нацполиции Лют, бригада Госпогранслужбы Стальная граница и шесть бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

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