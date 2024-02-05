У Нацполіції відреагували на відео, де спецпризначенці з Дніпра відмовилися йти на фронт

У Дніпрі розгорівся скандал зі спецпризначенцями, які не хочуть переводитися до штурмової бригади "Лють".

У соцмережах 5 лютого з’явилося відео нібито зняте під час “наради” правоохоронців з Дніпропетровщини, де був присутній заступник начальника обласного управління поліції Володимир Богоніс. Із запису можна зрозуміти, що спецпризначенцям одного із відділів сповістили про необхідність доєднатися до штурмової бригади “Лють”.

Однак вони досить негативно відреагували на таку заяву начальника та заявили, що на фронт не підуть.

На записі видно, як Володимир Богоніс намагається переконати підлеглих, але вони з ненормативною лексикою дискутують з керівництвом.

У соцмережі, куди злили це відео, зазначають, що Богоносу опонує майор поліції Андрій Селко, який стверджує, що правоохоронці воювати готові, але не в “Люті”, а у власному підрозділі.

За його словами, деякі зі спецпризначенців відділу навіть влітку брали участь в контрнаступі.

Дискусія швидко переросла у суперечку, яка супроводжувалася ненормативною лексикою та образами.

За інформацією колишнього начальника Кам’янського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області Сергія Лукашова, Богоніс говорить з поліцейськими батальйону поліції особливого призначення (колишній БЕРКУТ).

Ті називають свого керівника, який дійсно воював в 2014-2015 роках, прийшовши в поліцію після Революції Гідності, “гнидою з Майдану”. На відео чутно, як один з поліцейських стверджує, що на майдані “БЕРКУТ защищал страну!”

Спецпризначенці з Дніпра “бунтують” проти керівництва – що кажуть в Нацполіції?

Згодом на скандал, який обговорюють в соцмережах, відреагував заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Щодо відео, яке розповсюджується у соціальних мережах про полк особливого призначення у Дніпрі – керівництвом Національної поліції будуть з’ясовані всі обставини та прийняті відповідні рішення. Поліція була, є і буде гідна кожному слову Присяги та і надалі ефективно виконуватиме всі покладені обов’язки і функції, – повідомив заступник Голови Національної поліції України Фацевич Олександр

Штурмова бригада “Лють” – що відомо?

У січні 2023 року Міністерство внутрішніх справ почало формування штурмових бригад Гвардія наступу – це бригада Нацполіції Лють, бригада Держприкордонслужби Сталевий кордон та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

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